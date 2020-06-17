北京疫情拉緊報 侯友宜：台灣不可放鬆 10:172020/06/17 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北京疫情拉緊報，新北市長侯友宜認為台灣不可放鬆。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情在北京再度爆發，一水之隔的台灣人心惶惶，新北市長侯友宜17日指出，台灣跟對岸非常接近，北京有疫情的時候，台灣更沒有放鬆權利，要嚴陣以待，全力備戰不可放鬆。 侯友宜說，在後疫情時代，仍然要做好保持社交距離、戴口罩、勤洗手習慣，不要因境內管控做得不錯而放鬆，要跟全球疫情接軌 ，「疫情沒有過」，大家仍要全力備戰。 (中時 ) #疫情 #台灣 #北京 #侯友宜 #社交 也許您會感興趣 生活熱門新聞 中衛口罩6色一次上！PChome 24h今天下午開搶 - 生活 中衛口罩回歸！PChome 24h開賣時間曝光 - 生活 葉匡時搭高鐵回台北吐一句話 網看哭了 - 生活 振興三倍券可繳2種帳單 網驚：這也能振興？ - 生活 好市多中衛口罩開箱 網一看：羨慕死 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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