新冠肺炎疫情在北京再度爆發，一水之隔的台灣人心惶惶，新北市長侯友宜17日指出，台灣跟對岸非常接近，北京有疫情的時候，台灣更沒有放鬆權利，要嚴陣以待，全力備戰不可放鬆。

侯友宜說，在後疫情時代，仍然要做好保持社交距離、戴口罩、勤洗手習慣，不要因境內管控做得不錯而放鬆，要跟全球疫情接軌 ，「疫情沒有過」，大家仍要全力備戰。

(中時 )