聞名全台的老字號彰化剪刀廠「富美剪刀五金工廠股份有限公司」董事長黃炯墩，竟然做生意做到罔顧國安！在2012至2015年間，帶10多名退役軍官到大陸與中共官員會面，調查局國安站於12日將黃約談到案，移送台北地檢署由檢察官複訊後，檢方依黃違反《國安法》諭令30萬元交保並限制出境出海。

富美剪刀於1978年設立，使用日本高級不鏽鋼材製造各式剪刀，並為日本、美國、英國、德國、巴西、伊朗等國的代工經驗。10幾年前到大陸寧波設廠，黃柀統戰部門的官員拉攏，要求黃介紹台灣軍官，並帶往大陸與統戰官員見面。黃則陸續帶了10多名退役軍官到大陸。

12日國安站獲報依違反《國安法》發展組織未遂罪展開偵查。據悉，黃到案後不否認調查局的指控，但表示是為了生意順利，沒有收受統戰部門的金錢。檢方訊後認為黃涉嫌發展組織未遂罪，諭令黃炯墩以30萬元交保，並限制出境、出海。專案小組將依現有事證持續追查。

(中時電子報)