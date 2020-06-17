因疫情導致各國採取封城措施，對汽車需求急凍，日本出口導向經濟因此受拖累，五月出口額加速下滑，創下自2009年金融海嘯以來最大跌幅。

日本財務省週三公布報告顯示，日本五月的出口值萎縮28.3％，超過經濟學家預測的26.1％，單汽車出口便萎縮了57.6％。

因國際市場對於汽車和汽車零件需求急凍，日本相關出口額大幅減少70％，創下自2009年三月來最大跌幅。

中國為日本最大貿易夥伴，佔日本出口額逾半，日本對中國出口減少12％，對歐盟出口減少33.8％。

近年來穩定成長的日本經濟於2020年第一季遭遇四年半以來首次衰退，專家預告，因日本政府關閉經濟且要求民眾待在家，第二季可能面對更淒涼數字。

四月時日本進口跌幅僅7.1％，五月進口急降26.2％，跌幅超出原本預估的20.4％，日本財務省表示，因國內對原油及飛機需求急凍導致進口急降。

日本貿易逆差來到8,334億日圓（約新台幣2,302億元），低於專家預期的1.07兆日圓（約新台幣3,000億元）。

(工商 )