美國5月零售銷售大幅月增17.7％，加上聯準會（Fed）及川普政府財政刺激提振市場信心，美股4大指數全面收紅，惟法人認為，台股已率先反應，17日走勢將震盪整理；台指期一度下跌逾40點，多方力道再現下、拉回平盤附近，目前暫報11,516點，加權指數同步回到平盤、暫報11,519點。

統一投顧表示，雖然美國、中國新冠肺炎病例數再度升高，造成市場擔憂疫情二次爆發，卻也刺激各國再度撒錢救市之舉，市場資金行情持續發酵，後續經濟數字也將逐步轉佳，且疫情對金融市場的利空邊際衝擊逐漸下降，短期漲多獲利了結賣壓難免，但不礙整體多頭格局。

外資16日現貨大買183.4億元，期貨則減碼1,391口，留倉淨多單降至3.5萬口，資深分析師許博傑指出，外資期現貨又回到先前交互避險現象，台幣30.2為多空分界；從技術面來看，短線先以11,300～11,700點區間震盪看待。

(工商 )