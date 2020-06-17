繼 5 月份知名蘋果分析師郭明錤預測今年的新 iPhone 盒內不會搭送有線耳機 EarPods 後，又有分析師跟進同意此看法。打算今年入手新 iPhone 的朋友，可得做好心理準備。

Wedbush 證券分析師 Dan Ives 指出，根據他們的了解，iPhone 12 系列的包裝盒中很可能沒有有線 EarPods 耳機。因此，他們也認為這將進一步推升 AirPods 無線耳機的銷量。Wedbush 因此預測 AirPods 的整體銷量在 2020 年將達到 8500 萬付，高於 2019 年的 6500 萬付。而先前天風國際分析師郭明錤預測 2020 年 AirPods 出貨量有望達到 9380 萬付。

目前，大多數手機廠商都仍舊在手機包裝盒中附贈耳機(由於當前手機大多沒有 53.5 mm耳機孔，所附的多是 USB-C 接頭的耳機)。主流手機廠商中，盒內以往都沒有附耳機的品牌，只有小米(Xiaomi)，算是少數(做為參考，小米此舉很明顯是為了進一步降低手機售價，另外小米也與小米生態鏈廠商合作，推出多款耳機產品供消費者選擇)。

蘋果自 2008 年的 iPhone 3G 開始隨盒附贈 3.5mm 耳機，雖然耳機接頭在 iPhone 7 這一代開始轉為 Lightning，但隨盒附耳機的傳統已經延續 12 年(至 iPhone 11 這一代為止)。如果今年不再延續，除了成本考量、期待推動 AirPods 銷售等因素，則是再度證明了蘋果朝向無線(wireless)發展的決心。

或許是為了提供給消費者更多選擇，先前傳出蘋果正著手準備 AirPods 家族的最新產品，也就是一款全新的頭戴式耳機，可能名稱是 AirPods Studio。網傳最快有機會在 6 月份的 WWDC20(蘋果全球開發者大會)中亮相。目前，蘋果官網提供 AirPods 第二代(可選擇是否搭配無線充電盒)，以及 AirPods Pro 這兩種款式的無線耳機。當然，消費者若有選購耳機的需求，官網上還有已被蘋果收購的 Beats 品牌之產品。

若是蘋果今年將不隨 iPhone 12 系列包裝盒中搭送 EarPods 耳機，相信過去幾年電信商、通路商大多會在 iPhone 開賣時祭出的 AirPods 促銷活動，在今年力道將會再度放大，讓更多消費者投入 AirPods 的懷抱。

Wedbush 證券同時預測，今年起受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響的蘋果相關供應鏈，已經逐漸回復正軌。因此他們認為蘋果將能順利在 10 月初讓 iPhone 12 系列上市，不像先前所預測的會延後過久。

(科技)