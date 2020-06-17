高雄補選藍擬找政治素人 侯友宜：黨希望能再為高雄市民服務 10:412020/06/17 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜認為，只要年輕、有創意、接地氣，跟大家站在一起，大家都會願意幫忙。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄補選國民黨擬找政治素人參選，新北市長侯友宜17日被問到此事時指出，相信黨有一定判斷與智慧選擇，只要年輕、有創意、接地氣，跟大家站在一起，全心全力有理想為高雄市民做事，讓高雄市有希望，大家都會同心齊力幫忙，希望能繼續再為高雄市民服務。 (中時 ) #高雄 #希望 #高雄市民 #市民 #補選 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜變股神？靠一支股票賺進1795萬 約8年市長薪水 - 政治 韓國瑜靠「合一」賺1795萬元 網羨慕：真的發大財了！ - 政治 早知韓國瑜會被罷免？記者淚揭綠媒操作手法：最後一點希望都沒了… - 政治 韓國瑜臉書突做這舉動！喊做對的事 2萬網友讚爆 - 政治 「罷免黃捷」集中火力！若達成這目標：民進黨就不敢再幫黃捷 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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