高雄補選國民黨擬找政治素人參選，新北市長侯友宜17日被問到此事時指出，相信黨有一定判斷與智慧選擇，只要年輕、有創意、接地氣，跟大家站在一起，全心全力有理想為高雄市民做事，讓高雄市有希望，大家都會同心齊力幫忙，希望能繼續再為高雄市民服務。

(中時 )