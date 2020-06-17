1.華邦電(2344)：旗下QspiNAND Flash產品獲高通採用，昨獲外資、自營商聯手轉買超13189張收高，惟今早多頭腿軟，股價一度回跌逾2%。
2.英利-KY(2239)：昨獲外資轉買超72張，激勵今早股價逆漲逾2.5%，收復5日線。
3.富邦媒(8454)：昨三大法人翻多，合計買超53張，帶動今早股價續漲逾2.5%。
4.燦星網(4930)：月線有撐，昨外資又回頭買超，盤初急拉近3%，重回5日線、月線之上。
5.士紙(1903)：資產題材續燒，外資持續買超，今挾量續攻漲停61.3元。
6.光群雷(2461)：Q2起漸入佳境，股價向上脫離底部，上漲2.5%，回補6月12日空方小缺口。
7.嘉聯益(6153)：5G超前部署，Q3喊衝，早盤大舉上拉逼近30元關卡，漲幅逾6%。
8.福壽(1219)：今日股東會，多方氣勢強勁，開盤後急拉漲停。
9.嘉泥(1103)：疫情放緩沖繩旅館業務將回溫，下半年營運脫離谷底，今早上漲逾2%，創波段高點。
10.拓凱(4536)：迎接下半年自行車爆發性訂單，股價盤堅，漲幅達4%。
11.建大(2106)：最快6月營運可達損益兩平，樂觀下半年營運，早盤帶量上漲逾4.5%，站穩所有短均。
12.台驊投控(2636)：看好下半年展望，法人估全年獲利成長逾五成，股價走揚逾2%，衝上波段新高點。
13.正新(2105)：經營權變天，前總經理陳榮華接任董事長，外資連3日買超加持，晨盤挾量上攻近5%，創三個月高價。
14.精元(2387)：NB、蘋果雙題材，三大法人聯手力挺，早盤續漲逾6%。
15.南帝(2108)：通過每股配息2.1元，國際油價上漲激勵，股價上揚逾4.5%。
16.建碁(3046)：搶進美最大獨立電動車充電樁商機，股價連日上揚，晨盤續漲飆上漲停價。
17.宏達電(2498)：5G智慧機寶劍亮相，價格超親民，晨盤放量彈升4%，登2個月高位。
18.亞諾法(4133)：新冠病毒萃取試劑組獲美緊急使用授權EUA核准，激勵開盤跳空鎖漲停。
19.今國光(6209)：積極轉型多箭齊發，喜獲買盤點火，連兩日攻頂，登波段高。
20.ABC-KY(6598)：獲美新冠檢測EUA授權，連拉2根漲停慶賀，改寫天價161元。
21.南緯(1467)：防疫題材續獲買盤青睞，無懼遭列警示股，早盤續攻漲停，再寫新高價32.65元。
22.璟德(3152)：今年拚賺1股本，晨盤急拉大漲近9%，改寫逾2年高價。
23.訊達(6140)：4月獲利800萬元，每股賺0.2元，不甩遭列警示股，晨盤仍飆漲停，寫波段高。
24.台塑化(6505)：今日除息，每股配息2.9元，昨獲外資及自營商聯手買超相挺，早盤揚升1%，填息路緩步向前行。
(時報資訊)
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