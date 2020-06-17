興櫃股國鼎生技(4132)指出，新藥通過美國FDA核准新冠肺炎二期人體臨床試驗，今日跳空開高，早盤一度衝至50元，漲幅隨即壓回在2成左右。國鼎公布其通過美國食品藥物管理局(FDA)的新藥臨床(IND)審查，獲准在美國執行研發中新藥Antroquinonol(HOCENA)治療新型冠狀病毒肺炎患者的二期人體安全性與功效性臨床試驗。

國鼎生技總經理蘇經天指出，國鼎Antroquinonol在細胞與動物實驗中發現，可以降低病毒在細胞內的核酸複製與病毒蛋白的合成，並阻止小鼠身上因過度發炎反應所造成的器官組織的傷害，由單一藥物可以看見多重作用現象，是Antroquinonol有別於單一對抗病毒藥物或單一對抗發炎藥物的優勢。

雖然瑞德西韋初步顯示對新冠病毒肺炎治療有幫助，但其引起肝臟酵素升高、腎損傷等副作用，也是不容忽視的一環。國鼎目前積極推動新冠肺炎的臨床試驗，希望Antroquinonol 在治療新冠肺炎上能減輕症狀外，同時降低治療過程中可能會引發副作用。

國鼎生技臨床醫學部副總鄭皓宇表示，該臨床的主要功效終點評估指標是在第14天存活且沒有呼吸衰竭的患者比例，例如無需進行侵入式機械通氣，非侵入性通氣，高流量氧氣或ECMO），次要評估指標例如住院時間、根據定量分析呼吸道樣本病毒清除的時間、以及在第7天、第14天和第28天，各級別患者臨床改善狀況調查等。

(時報資訊)