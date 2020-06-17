工業電腦廠廣積（8050）今（17）日召開股東常會，通過2019年財報、盈餘配發及資本公積現金發放案，決定以盈餘配息1.5元、資本公積配息0.5元，合計配息2元。展望今年，公司將更精準開發客戶及產品，深耕垂直應用市場，以擴大營收規模及獲利表現。

廣積此次股東常會亦完成董事全面改選，新任6席董事為現任董事長林秋旭、執行長許吳椿、副執行長陳友南及陳世雄，以及研揚董事長莊永順、策略長李英珍。3席獨董為地政士沈耀昌、台科大電子工程系教授林丁丙、台大會計系副教授陳坤志。

廣積2019年合併營收38.4億元，年減2.26％，為近5年低點。但毛利率24.75％、營益率3.67％，較前年24.56％、3.36％新低略為回升。惟因業外收益減少近5成，歸屬母公司稅後淨利2.55億元，年減16.83％，每股盈餘（EPS）2.12元，雙創近5年低點。

廣積董事長林秋旭表示，受國際貿易戰、中國大陸經濟趨緩、英國脫歐等風險，去年全球經濟成長動能減弱，加上適逢匯率、零組件漲價等因素影響，以及產業挑戰競爭加劇，使經營環境更加艱辛，坦言公司去年營收及獲利均未達設定目標。

展望今年，廣積針對新大型專案及大客戶開發，將採取策略型管理追蹤，以增加勝率。同時擴大市場區域，對於具高成長契機的美國、中國大陸、日本、紐澳市場，採取代理商雙引擎推動新項目，並持續專注在不同重點產業。

同時，廣積將透過結盟策略夥伴降低成本，並確認產品、應用市場、產品特性等利基進行市場客戶結構分析，以規畫更符合趨勢及競爭力的產品。同時，持續透過軟硬體整合創造更高附加價值，積極開發新客戶、深耕垂直應用市場，以擴大營業規模和獲利表現。

針對智聯網（AIoT）、人工智慧（AI）應用及產業專用平台的市場需求，廣積將開發更多元產業的系統產品客戶，並擴大研發業務，整合軟體、硬體及系統機構設計能力，提供客戶完整度更高的解決方案，提升產品附加價值及可靠度，貼近趨勢性應用市場。

(時報資訊)