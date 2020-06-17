下半年電子產業透明度低，不過第3季因工作天數較第2季多，PCB廠—健鼎(3044)預估，第3季業績有機會比第2季好，下半年也會比上半年好，但全年業績將較去年衰退。

由於健鼎大陸仙桃廠位於此次全球新冠肺炎疫情最早爆發湖北重災區，致使第1季營運受到衝擊，加上新冠肺炎蔓延全球，各國封城封國重創全球經濟，讓健鼎謹慎保守看待今年營運，但隨著大陸廠區生產及工作天數恢復正常，健鼎認為，今年還是有機會逐季成長至第3季。

健鼎第1季稅後盈餘為9.77億元，年減9.29%，單季每股盈餘為1.86元，累計前5月合併營收為201.48億元，年減3.7%。

健鼎大陸有無錫廠及湖北仙桃兩個廠區，其中無錫廠區為主要廠區，月產能約70萬平方米到72萬平方米，約佔健鼎營收80%到85%，仙桃廠則有兩個廠房，月產能約12萬到16萬平方米，產品涵蓋HDI、光電板、車用板等，佔健鼎營收比重約15%到20%，若加計台灣廠產能約2萬平方米，以生產模組為主，兩岸三廠區月總產能約86萬平方米。

健鼎表示，儘管第3季產業透明度不高，但除了汽車板及HDD較差，其他產品還不錯，看起來有機會逐季成長，第3季可望比第2季好，下半年也會比上半年好，但全年業績將較去年衰退。

健鼎今天舉行股東會，會中通過108年合併營收為544.5億元，年成長4.5%，合併毛利率為20.69%，年增1.95個百分點，稅後盈餘為60.37億元，年成長22.26%，每股盈餘為11.49元，今天股東會通過每股配息7.25元。

(時報資訊)