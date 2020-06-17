美國商務部周二公佈新規，准許美國企業與中國華為技術合作發展5G與其他尖端技術，儘管仍限制美國企業與華為進行業務往來。

路透先前報導，美國商務部已經簽署這項新規，並已送交聯邦公報（Federal Register）。目前這項新規定已在聯邦公報網站上揭露供公開查閱，並排定於周四正式發布。

新規定修改了華為列入「實體清單」的限制措施，將允許美國企業向華為與其相關企業提供某些技術，如果這有利於「在一個標準機構中，一項標準的開發與修改」。

新規定表示，華為與其114家列入實體清單的海外附屬企業持續參與許多重要的國際標準制定組織，而美國企業也是這些組織的成員。因國際標準如同產品開發的基石，並有助於確保產品的功能性、互通性與安全性，美國企業能參與這些團體的工作，以確保美國提出的標準制定方案充分被納入考量，這對美國保持技術領先地位很重要。

華為對此發布聲明表示，華為希望繼續與包括美國企業在內的其他同業共商技術標準，這樣具包容性與建設性的對話將進一步推動標準的制定與發展。

(時報資訊)