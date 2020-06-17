陳星文狂刷信用卡購買的精品(資料照片)

陳星文狂刷信用卡購買的勞力士綠水鬼名表(資料照片)

曾經以「浪子回頭」號召，在桃園經營「大公雞」餐廳，號稱為桃園「烤雞王」的51歲男子陳星文，涉嫌利用花旗銀行信用卡轉帳漏洞，在2個月內狂刷6200多萬元，購買大批珠寶、精品、名錶，事後繳不出錢，2018年6月欲出境時遭警方攔下，據了解，陳事後表示願還銀行600萬元，銀行氣炸。台北地檢署17日依詐欺等罪嫌起訴陳星文。

陳星文號稱「桃園烤雞王」，年輕時混黑道，曾涉及暴力討債、擄人勒贖，自稱「除了殺人、強姦，其他大概都做過了」。他蹲了10多年苦牢，2013年在桃園開設「大公雞」烤雞店，後來生意越做越大，還開了分店「大母雞」，多家媒體爭相採訪，綜藝節目也曾到店內錄影，成為「浪子回頭」更生人最佳典範。

檢警調查，陳星文2018年4月間以花旗銀行信用卡消費時，明知自己帳戶餘額不足，但銀行卻未發現，陳在發現銀行信用卡管控漏洞後，即開始瘋狂刷卡購買精品，甚至要求銀行以人工授權提高刷卡額度，持續刷卡，事後因陳並未轉帳，銀行扣不到款發現上當，報警處理。

警方調查，陳星文涉嫌從2018年4月至6月，以2張信用卡在網路、實體精品店等處，2個月內狂刷狂買各式珠寶、精品、皮包、香水、餐券、3C等高單價商品共6200餘萬元。期間銀行人員發現他刷卡金額「暴增」致電詢問，他卻以自己是知名烤雞店餐廳為由取信銀行，還謊稱客人未拿走發票，他對中發票1000萬」、「年收300多萬」，聲稱不久後就會存入大筆現金。

2018年6月21日，銀行發現始終沒有陳聲稱的大筆現金存入，銀行擔心陳無法支付如此高額消費，懷疑有「內情」而報警。但陳星文卻於6月22日刷卡買翌日前往大陸寧波的機票未果，23日前往桃園機場時，被台北市刑大逮捕。

陳聲稱，他是與女友出國做生意洽公，但警方研判他想出境避風頭。警方將陳帶回他桃園中壢住家搜索，找出價值約500多萬元的商品，其餘5700多萬的商品下落不明。

警方懷疑，陳可能因經營餐廳出現財務缺口，才以刷卡購買高單價商品，再變現牟利。警訊後將他依詐欺罪嫌送辦。

檢方調查時，陳否認詐騙銀行，宣稱是銀行同意他刷卡，將責任推給銀行，並稱他有意願還錢，但只願還600萬元。檢方調閱陳的營業所得、中獎紀錄、繳款明細等資料，認為陳根本沒有還款能力及意願，今天依法起訴他。

(中時 )