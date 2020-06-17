裕隆集團前董事長嚴凱泰的畢生心願，將納智捷推向大陸市場，傳出裕隆近日與另一大股東東風汽車正積極洽談，可能止血撤出，裕隆集團表示持續朝向開放平台策略轉型，自主品牌也重新調整策略：大陸市場策略調整，與股東方商議未來方向中。

裕隆明天將召開股東常會，這也是嚴凱泰遺孀嚴陳莉蓮接掌裕隆後，第二次主持集團公司的股東會。對於納智捷的未來，裕隆集團表示，納智捷在資產減損後，未來將以輕資產的形式，於與鴻海合資公司的開放平台中持續發展。

過去十餘年高速成長的大陸車市，從2018年起改吹逆風，今年初更遭疫情重擊，許多知名自主品牌，包括眾泰、獵豹汽車等陸續爆發財務危機，東風集團也啟動整頓，與法國雷諾汽車合資的東風雷諾汽車於4月中宣布停業退場。

東風裕隆近年銷售表現不佳，頻遭陸媒點名退市，裕隆總經理姚振祥在4月法說會上就拋出「大陸（指東風裕隆）因自主品牌策略調整，正在與大股東討論未來經營方向」的說法。兩大股東目標漸趨一致下，外界認為，東風裕隆退場案有望加速協商。

車界人士指出，嚴凱泰過世後，嚴陳莉蓮積極整頓集團財務，納智捷燒錢凶，在大陸市場又遭遇逆風，「本來就會處理」，退場本就是定局，只是看怎麼退，包括姚振祥的說法其實都已「半證實，只是講得比較含蓄一點」，退場不是新聞。

(中時 )