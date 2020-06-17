亞太電信總經理黃南仁17日在股東會上揭露2020年亞太電信營運展望，黃南仁說，5G資費在與同業共頻共網共構的三共合作下，將以提速、升量、多重選擇為設計主軸，強調彈性、性價比高。

黃南仁強調，亞太電2019年全年EBITDA轉正，2020年將持續保持。

另外，亞太電今年的O2O服務將延伸到五千家，發展多元電信服務。2020年來自擴增應用場域的營收貢獻將較2019年成長3倍。

黃南仁表示，2019年是電信業艱困的一年，整體電信產業的營收衰退，亞太電在佈建新通路、網商強化數位、並增加電銷策略下， 2019年月租用戶成長3%，另外， 基站用大小基站做多層次網路架構，都會區善用魔術方塊，去年七月起，非偏鄉都用自有網路， 2019年自網比重已達99.8%，ICT及IoT新服務營收成長121%、未來也會持續保持營收成長動能，2019年全年EBITDA轉正，2020年預計持續保持。

黃南仁指出，亞太電信為發展5G，已提早布局智慧醫療、智慧交通、智慧娛樂等創新應用服務，今年是5G發展元年，將持續推展相關應用服務。

黃南仁強調，未來5G時代重點發展的兩項應用服務，包括AI視覺辨識、及智慧空品物聯網監測平台，其中，AI視覺辨識已應用到企業大廳 、入口，並做到客流分析，並獲飯店、零售、餐廳等超過一百家業者陸續採用，未來將擴大到智慧製造， 2020年AI視覺辨識服務整體營收預期成長3倍以上 。

另外，智慧空品物聯網監測平台，2020年新增南投，全台各縣市的空品監測標案、亞太電已拿下超過一半以上的合作案，黃南仁強調，未來將憑藉物聯網經驗，延伸防災及三表等多元智慧城市。

(工商 )