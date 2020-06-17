今年許多企業因新冠肺炎疫情衝擊，造成營業額下降，獲利衰退，部分企業甚至以加發股利的方式，來增強股東對公司的向心力。

財政部於5月發布解釋令規定，企業紓困條例施行期間（2020年1月15日至2021年6月30日），以2018年度因會計準則變動而追溯調增之期初保留盈餘淨增加數作為股利或盈餘分配者，得列為計算2018年度未分配盈餘之減除項目。

(工商 )