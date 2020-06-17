金融法制暨犯罪防治中心董事長邵之雋今在臉書發文，對於銀行局長邱淑真升任金管會常務副主委，直言金管會前主委顧立雄任內推動「拒養肥貓」人走政息，去金融幫化的改革證明是徹底的失敗了，「金融幫無所不在，要改革還有的瞧」。

以下是邵之雋臉書全文：

因為家裡因素，很久沒寫臉書了，今天有件事一定要寫一下留個痕跡。

今天金管會公告新任常務副主委是邱淑貞。我對這件事的評論是：去金融幫化的改革（如果有的話），證明是徹底的失敗了，金融幫無所不在，要改革還有的瞧。

PTT上講到的邱淑貞我就不再提了，我只提一個我親身經歷過的事：

邱淑貞在升任銀行局局長時，她丈夫劉連煜是期交所董事長，任期大概只剩下三四個月。因為她跟她丈夫的出身會讓人有很強烈金融幫的遐想，所以我跟時任常務副主委，也就是現任的金管會主委黃天牧說，劉連煜任期也只剩下三四個月了，要不要請他早點下來，一方面不要給外界金融幫吃相難看的惡劣形象，另一方面她們夫妻也能留個清譽。

黃天牧問我：那這樣顧主委那邊會不會不好看？我說：經濟部大多是管政策，與民間並不存在權力從屬的關係。但金管會不同，對業者生存會有直接影響，也容易搞出錢權交易，所以只有聽過金融幫，沒聽過經濟幫。何況顧主委本身跟金融業素無淵源，做完主委後也不會帶人際關係走，所以不會有「以權鬻錢」的事，但是劉連煜與邱淑貞一輩子在金融業打滾，別人很難不聯想。如果邱淑貞還要再往上爬，這點犧牲留下清譽總該要的。

在各方努力之下，並沒有什麼具體的成果，我問黃天牧，黃天牧說他有暗示，但是對方沒反應，我耐不住性子，自己去找邱淑貞談這件事。

邱淑貞跟我講了很多，從他們夫妻留學多辛苦，到公務員多不好做等等。我只問了一句話：局長你未來前途還很遠大，劉老師任期也就只剩下三個月了，沒什麼好戀棧的，何不留一個漂亮的身影？

我記得她沒有正面回答這個問題，她只說她隨時可以退休不做這個局長，她不覺得她老公「坐好坐滿」有什麼不對。總之，話不投機半句多。

結果哩，嘴巴說隨時可以不做這個局長的人，現在喜孜孜地坐上常務副主委的位置。我講的清譽，現在證明是狗屁，而證明的人，恰恰是我當初跟他商量這件事的黃主委。

我不知道為什麼黃主委明明知道這件事，卻還是選邱淑貞任副主委。我只知道，論資歷，她不如檢查局王儷娟，論能力，保險局施瓊華未必比她差。唯一不同的，嘿嘿，我不說，你知道的。

我看著前幾天我接受新新聞訪問的題目：「修正金融圈藍化，打造綠營長期執政的最後一哩路」，我不禁自慚形穢，想到也許有個金融幫大魔王在笑說：「小朋友，你道行還淺著呢」。

後記：盛傳證基會的董事長出缺又要找「退休」證期局長王詠心接任，難道顧主委「拒養肥貓」政策又要人走政息了嗎？金融幫是否又要復辟了呢？既然「黃副主委」曾經講過「高考及格保障的是公務員公職生涯，而不是退休後還有工作做」；「行業內都是人才，不一定要非公務員不可」，我們可以再觀察就是了。

(中時 )