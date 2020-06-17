揮別傳統塑膠遊具，台南市近年積極打造符合地方居民與孩童期待的特色公園，台南市長黃偉哲上任至今已開發15座特色遊戲場公園，總經費6億3672.9萬，現已完成5座。為求平衡區域發展，南關線高鐵特定區公兒六編列800萬元規畫1座野趣生態遊戲場主題特色公園；溪北鹽水區公20將開闢溪北地區第1座共融公園；新營區公3公園將利用拆除後婦聯會場地，設置具攀爬互動式遊具及圓木造型鞦韆；新營區南瀛綠都心公園施作主題特色遊戲場。

工務局表示，打造特色公園是市府重要政策之一，目前已完成的5座特色公園包括以飛機為主題之大恩特色公園、結合地形地貌所打造地景式特色遊戲場的明和公園、規模最大之複合型兒童遊戲場的水萍塭公園、設置最長的溜滑梯與沙坑的祥合公園等。

此外，為兼具區域平衡發展，在南關線高鐵特定區公兒六編列800萬元規畫1座主題為野趣生態遊戲場的特色公園；溪北鹽水、新營區亦規畫開闢分別為鹽水區公20將開闢溪北地區第一座共融公園；新營區公3公園將利用拆除後婦聯會中廊設置涼亭並設置具攀爬的互動式遊具及圓木造型鞦韆；新營區南瀛綠都心公園搭配地理環境施作主題特色遊戲場。

另外，安平區港濱歷史公園作為第一座特色遊戲場示範區，規畫挑戰性共融式或具特色的遊戲場，為了讓特色公園更貼近需求，政策擬定採取由全市民透過線上投票來決定規劃設計方向， 結果由深海歷險趣獲得最高票的青睞；未來設計初稿提送後，將再邀專家學者及兒少代表等共同檢視其成果，確保設計成果符合孩子們心中特色遊戲環境。

未來，因特色遊戲場造價高、管理不易、有挑戰性的同時亦須考量安全性，市府將擇定適合場域，評估民眾需求，並就設置維護經費等作通盤性評估考量持續推動。工務局表示，高鐵特定區公五公園面積約5公傾，目前已開發為公園，與高鐵站、沙崙國中各相距200公尺，由於附近商業區尚未構成商圈、住宅區目前也尚無建商開發，未來俟區域發展情形再挹注經費開發為特色公園。

至於鄰近高鐵特定區的公兒六，位於中正南路二段是86交流道下進入特定區的主要道路且商圈也已形成，生活密度為該特定區最高，故已編列預算800萬元開發，今年6月1日已完成細部設計審查，預計10月發包施工。

(中時 )