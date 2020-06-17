亞諾法（4133）17日宣布，攜手Assurance Scientific實驗室已取得FDA EUA批准COVID-19病毒萃取試劑組，可用於臨床實驗室檢測。亞諾法已接獲 Assurance Scientific史上單筆高額訂單，可供應近十萬人份檢測，對營收具顯著貢獻。

病毒RNA萃取係為進行COVID-19 RT-PCR檢測前必須執行之程序。 亞諾法和Assurance Scientific共同建立可於臨床實驗室環境中使用的COVID-19分離，萃取和分析鑑定之標準化操作流程。目前，美國大多數COVID-19病毒檢測均需在美國CLIA認證的臨床實驗室中執行，為一種高度複雜性的檢測。

取得EUA批准前，亞諾法即持續供應Assurance Scientific僅供研究用途（RUO）的通用萃取試劑組。因COVID-19疫情爆發，亞諾法攜手Assurance Scientific於過去三個月緊密合作，優化COVID-19萃取程序並完善FDA EUA認證所需的臨床前和臨床試驗資料。 EUA的批准帶動Assurance Scientific的訂單採購與亞諾法的COVID-19病毒萃取試劑組的銷售。

亞諾法接獲 Assurance Scientific史上單筆高額訂單，同時為亞諾法單一試劑類產品最高額訂單，可供應近十萬人份檢測，對營收具顯著貢獻。

亞諾法的COVID-19病毒萃取試劑組為基於磁珠原理之RNA萃取應用。

RNA產物的品質與純度對於後段COVID-19 RT-PCR病毒檢測與分析鑑定至關重要。 COVID-19疫情快速升溫，RT-PCR分析已成為世界各地的標準檢測方式。

亞諾法與Assurance Scientific在眾多應用之萃取套組上，早已建立長期合作關係，近期迅速擴散的COVID-19疫情因素，再次讓2家公司更緊密合作，進而快速推進亞諾法病毒萃取試劑組成功檢測驗證，並獲得EUA批准可用於COVID-19 RNA萃取。

(工商 )