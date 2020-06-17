合一（4743）在15日發表糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥解盲成功後，使中天集團旗下合一與中天（4128）已在昨天與今（6/17）日連續兩天飆出漲停板，而且都是甫開市即跳高緊鎖漲停板，量能還大幅萎縮，顯示市場認同度十足。

合一股從今年3月23日19.4元低檔大漲至今漲停板價208元，短短三個月的波段漲幅頗巨，股東帳上的獲利自然非同小可，使該股的股東名冊備受市場關注；近期陸續出爐的知名人士，包括富邦金控高層與前高雄市長韓國瑜，都持有該股，帳上紅利相對可觀。

中天股今跳高漲停的市價是47.75元，本波也是從3月低檔起漲。該股在3月最低點11.65元，強漲至今47.75元的波段獲利也相當可觀，尤其該股還價漲量縮，惜售味濃厚，使市場對股東名冊是否有名人也多方打聽。

業內人士指出，合一、中天股東名冊的帳上獲利，應不是問題所在，而是在股價飆漲之前，是否已有人提前上車躺著賺？畢竟投資生技股若非抱持長期持有，則單是年年研發新藥的龐大燒錢資金，又豈是搶短帽客所能體會之事。

因此，合一今公告，該公司已委託法律事務所，將在6/18函請證券櫃檯買賣中心，主動查察該公司新藥解盲前，股票是否異常涉及內線交易行徑，以維護正當股東權益。

(工商 )