孫安佐自從擔任Youtuber後，不少網友開始關注他的外型，包括他臉上冒出的痘痘都引人注目，他坦言心情受影響，沒想到反而因禍得福，被抗痘產品廠商相中，接下人生首支代言，進帳6位數。他目前所有收入都由自己管理，自己的理財方式就是少花錢，把錢都存起來。

孫安佐提及「面子」問題，笑稱沒想到臉上痘痘會引起大家注意，一開始看到網友留言，想說有這麼嚴重嗎？後來出門開始擔心別人眼光，加上之前吃的食物較油膩及晚睡，只要長痘痘就用手擠，也不懂清潔保養，所以越來越嚴重。這次接下抗痘產品代言，孫安佐說：「除了服用食品級A酸以外，還有加上飲食變得比較清淡，不熬夜、固定運動，整體搭配起來，皮膚狀況好很多。」他接業配的標準，則是看適不適合，「之前有遇過保險箱的廠商，希望請我業配，但我想說這個好像怪怪的，我也不會用到這個商品，所以就委婉拒絕。」

孫安佐首次代言賺進6位數。（IVENOR提供）

20歲的他，不僅開飲料店，代言商品、接頻道業配，零用錢賺得比一般同學還多，但他全數存進銀行，「未來若有急用，至少自己還有錢，不用跟父母要錢」。

(中時 )