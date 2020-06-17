北韓領導人金正恩胞妹金與正，連日痛批南韓縱容脫北者，13日揚言將看到兩韓聯絡辦公室化為廢墟後，北韓於16日下午炸毀該辦公室，引發國際關注。對此，易經命理老師高煜霖推算出金正恩目前處境，並表示北韓此舉恐會連動台灣，被迫參加「軍事衝突」。

高煜霖在臉書粉專《易經粉絲團》中表示，用「方位法」起卦，得到「離為火」卦，卦意「亮麗、依附」，顯示北韓在借題發揮，對內恐有鞏固權力象徵，對外要國際社會重視他們，例如解除制裁，而反推結果指出，「金正恩恐已不在人世，或是，被奪權了！」

若用「指算法」演算，高煜霖算出「小吉」，卦意「將要有好結果」，套用數學正負得負邏輯，研判東北亞將掀起一場腥風血雨「軍事衝突」的大戲高潮。噬辭「失物在坤方」，暗示黃海或東海成為「實境戰場」的機率最高，南韓的地面次之。卦象帶到1、5、7數字，就河圖洛書解析，發動軍事衝突，明顯形成兩軍對峙態勢，美日南韓一陣營，中俄北韓形成一團體。

北韓16日炸毀位於開城工業區的兩韓聯絡辦公室大樓後，隨後對外公布該大樓遭炸毀的照片，證實這棟多為南韓出資的建築物已遭夷為平地。（美聯社）

另外，高煜霖提到，台灣將被迫捲入這一場衝突，無法倖免，重點是台灣居然成為左右戰局的關鍵角色，換另一角度解釋，也可能是一場科技戰、經濟戰，甚至資源戰。

高煜霖表示，如果是軍事衝突，快則農曆6月前，慢則9月前就會爆發，但卦像也顯示有化解機緣，噬辭「病者叩穹蒼」顯示出要化解衝突需要老天爺出手，所以在9月之前要小心地震、水災所帶來的變化。

最後，高煜霖提醒台灣要謹慎小心，最好做好防災準備，但他也強調，以上只是用古智慧演算，不要太認真，當作小說看看就好。

(中時電子報)