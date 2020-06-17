娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！孫安佐畢業曬女友巨乳照；呂文婉高顏值女兒曝光；館長認證金與正全世界最兇女人；陳冠希舊愛疑走光。中時電子報娛樂為您追下去。

狄鶯和孫鵬獨子孫安佐在美國出獄返台後，除了積極轉型當Youtuber，學業也沒有忽略，轉到能仁家商表演藝術科，降級從二年級開始就讀，現終於順利畢業，他也開心秀出畢業證書。

而孫安佐近日在母校附近開設手搖飲料攤，並以聯邦監獄當靈感發想，現為了參加畢業典禮，他也特地在IG限動表示「今日畢業，店裡公休一天」，更放送女友阿乃床照，只見她穿低胸上衣躺著，渾圓巨乳蹦出，讓他也忍不住誇「真的讚」。

資深媒體人呂文婉離婚後，獨自撫養寶貝女兒Mareen長大，日前她透露當了12年的車伕畢業了，原來女兒今年順利從高中畢業，她也透露Mareen如願考上東吳法律系，讓她相當開心也引以為傲。

近日因脫北者團體在兩韓邊界空飄反朝傳單，造成南北韓緊張關係急遽升溫，金正恩的胞妹金與正日前就放話「該是和南韓訣別的時候」，未料16日下午金與正就立刻執行，炸毀設置在開城工業區內的兩韓辦公室，讓「館長」陳之漢也怕爆。

港星陳冠希「豔照門事件」當時轟動演藝圈，不少女星都是受害人，港模謝芷蕙（Cammi）因為流出和陳冠希的喇舌照爆紅，她也坦言「第一次」獻給了男方，多年過去她容貌大進化，被形容像「充氣娃娃」，她也大方認整容，加上P圖的高超技巧，IG也有18萬人追蹤，近日她又PO近照，卻被發現疑似走光了。

(中時電子報)