「麥造！變態！」台中神岡圳堵公園深夜出現遛鳥俠，一名女子16日深夜11時許餵養街貓，突然身形微胖的男子全裸現身，口鼻用手帕遮住，雙手直往下體動作。女子怒用手電筒強光照射，並追上前以手機錄影，男子嚇得跑到草叢穿上衣服逃逸。警方獲報後，立即派員調閱周邊監視器，以釐清案情，全案將依公然猥褻方向偵辦。
一名洪姓女網友在臉書「抱怨公社」發文表示，16日晚間11點到台中神岡圳堵公園餵養街貓，有一個胖胖的中年男子，鼻口用手帕綁起遮住，全身脫光，對這我走過來打手槍，「一直走過來，離我只有五步遠！」
洪姓網友說，手機剛好在手上，我對他說了一句「你慘了你」，對方看我準備錄影，拔腿就跑。就在轉換錄影的三、四秒，他就不見了，我向前找，才看到他從草叢中間跑出來，原來是去拿他的衣服。
女網友一手要拿手機，又要拿手電筒，她說，自己真的跑不快，對方體型壯，又有啤酒肚，還跑真快，「我追不到，只看到他的背影跟他手上拿的藍色牛仔褲」。可能是自己固定餵養，對方都知道了，請各位晚上會出去餵養的愛媽，真的要保護好自己。
隻身女網友半夜在公園遇到遛鳥俠隔空猥褻，她自嘲「我要買一隻長的電擊棒了」，並連夜到派出所報案。豐原分局神岡分駐所副所長張國先表示，當事人已於17日凌晨3時許報案，警方立即派員至案發地點調查及調閱周邊監視器，以釐清案情，全案將依公然猥褻方向積極偵辦。
(中時 )
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