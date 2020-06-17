前高雄市長韓國瑜被罷免後，高雄民間團體緊接發起公民罷免活動，而今天傳出，除了新生路上的第一個罷免連署點，前鎮也已成立第2連署點，且位置就在人潮聚集的大型購物廣場周邊的停車場。許多社團網友紛紛留言，「哇 好市多人潮多，加油」。

對於「罷免致中」迫切尋找連署點，高雄市前議長朱安雄之女朱挺玗15日在臉書發出聲明回應，「看網友們自主發起罷免陳致中，有感比藍營政治人還主動和熱血，但迫於大家都有上班還有商家害怕被處理，決定提供前鎮服務處做連署點。

若檢視罷免門檻可發現，高雄第10選區2018市議員總選舉人數約28萬人，第一階段罷免連署需要1%近3千人、第2階段要10%的2萬8千多人，成案後同意罷免要超過25%，約7萬餘票。

臉書社團「罷免陳致中」版主兼發起人今天發文表示，第2個連署點，就設在「前鎮的君X社區（中華路好市多對面），若有意願填連署的民眾，可從中華路大門進去50公尺左右，右邊停車場設有連署點可填寫」。

許多社團網友紛紛留言，「現在遷戶籍可以嗎？」、「哇 好市多人潮多，加油！」、「明天去填連署」、「小港人加油！」。

罷免陳致中臉書社團 網友留言。(圖/翻攝 臉書)

(中時電子報)