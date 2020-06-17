台電6月至9月間實施夏季電價，每段電價漲幅約13至27％不等。對此，國民黨立委鄭麗文今天批評，今年原油、天然氣都降價，台電節省的成本不給外界看，政府正在振興經濟，台電也不配合，硬是要在大家艱困的時候漲電價，實在是「一毛不拔」。

國民黨團書記長蔣萬安建議不要實行夏季電價，一般住家夏季電費平均電費會比非夏季多410塊，這樣子對餐廳、商家業者來講都是在承受負擔，疫情好不容易疫情趨緩，人潮開始要變多，結果政府照樣實施夏季電價，讓他們營運雪上加霜，且疫情期間很多民眾選擇待在家裡，政府在特殊時間跟情況應該苦民所苦。

鄭麗文指出，受到疫情影響，很多中小企業都國際斷鍊，不是沒訂單而已，有人還收不到帳，且很多五星級飯店過去都是國際旅客為主，這波解封也未必對他們有幫助。很多商家在疫情衝擊下還要支付水電、租金、人事開銷，相當艱困。

鄭麗文批評，此時台電卻還是要漲夏季電價，面對疫情衝擊，澳門甚至可以補貼水電費，沒有要台電降價，只是叫他們別漲價，現在竟然還有良心漲價？

此外，對於即將發行的振興三倍券，行政院規劃7月中旬再推出，蔣萬安認為應該端午連假前就要發放，既然疫情趨緩，趁著連假期間就應該推出讓大家去消費振興商家，行政院還認為等到7月中可以有報復性消費，是不是太一廂情願？商家還要撐一個半月？

(中時 )