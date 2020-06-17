亞太電(3682)今日舉辦股東會，亞太電去年EBITDA(稅前息前折舊前攤銷前利潤)全年轉正佳績，總經理黃南仁表示，今年將繼續保持。

總經理黃南仁表示，綜觀108年的營運發展，亞太電順利完成減資及增資案，使公司財務結構更加健全，在數位經濟業務營收表現亮眼，ICT營收年增255%、IoT營收年增191%，數位門市有效用戶數年增98%，並創下108年EBITDA全年轉正佳績，預計今年可持續保持。

在首波5G釋照競標，亞太電取得28GHz頻段400MHz頻寬，未來將結合28GHz高頻寬、低延遲與大連結的優勢，打造特定場域及企業專網應用，提供企業專屬的5G垂直應用；在3.5GHz中，則規劃與其他電信合作夥伴，以共建網路最具效益的方式來提供5G服務，透過雙軌策略，讓亞太電在5G服務與網路架構擁有更大的彈性與競爭性。

亞太電去年營收142.46億元、稅前EBITDA為84.2億元，稅前虧損51.61億元，每股虧損1.78元。

(時報資訊)