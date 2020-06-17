今年以來，全球景氣動能遭逢新型冠狀病毒疫情擴散、油價破底大跌等因素影響，呈現大幅衰退局面。隨著時序即將邁入2020年下半年，安本標準投信投資長彭炫通表示，投資人如果想要在下半年獲得理想的報酬，可從3大趨勢中找機會。一、H2美國會增加對中國貿易、科技和金融打壓的力道。二、股市可望在震盪中走高，受惠於景氣逐步復甦。三、新興市場債拉回，投資機會再現。

中美爭端再起增添不確定性。美國近期的示威暴動導致數十個城市宵禁，後續仍需觀察宵禁會維持多久，是否影響正陸續復工的中小型企業與餐飲業等，進而延遲景氣復甦的腳步。再來種族問題的激化，導致川普民調下滑，因此川普再度採取過往對中國強硬的態度與做法，再加上不論共和黨或是民主黨選民均維持對中國負面的觀感，預期下半年美國會增加對中國貿易、科技和金融打壓的力道。在中國的部分，即使外部環境不佳，但在疫情得到控制之後，政策上仍有作多的空間。甫結束的兩會將今年的目標放在穩定就業市場，人民銀行放寬對中小企業融資的資金限制，金融市場的壓力將在下半年減輕。

股市可望在震盪中走高，受惠於景氣逐步復甦。股市方面由於疫情的關係，投資人先前已大幅調降企業獲利的預期，但隨著基本面逐漸改善、經濟動能復甦，前景將趨於樂觀。以美股為例，在3月23日至5月15日的階段，僅有能源、健康護理、消費必需品和科技等類股呈現上漲，但在5月中旬過後，則由金融、工業、旅遊、服務與房地產等景氣循環類股領漲。當景氣逐步復甦，全球股市仍有上漲空間。

新興市場債拉回，投資機會再現。新興市場債在第一季遭到大幅拋售，是自金融海嘯以來價格修正最劇烈的一次，其中前緣市場債券受到油價和大宗商品價格下跌的影響，跌幅最深。不過投資人無須過分悲觀，歷史經驗顯示，新興市場債跌深反彈的特性十分明顯，每當拉回修正後，後續的正報酬機率也高。新興市場債券價格已在第二季逐步回升，信用利差開始收斂，成為下半年投資人爭取報酬機會的資產類別。彭炫通指出，短期內仍偏好新興市場債、投資等級債、高收益債和全球股市等風險性資產。若經濟動能持續復甦，只要貿易戰等風險因子沒有嚴重干擾經濟復原的腳步，風險性資產可望在震盪中走高。

(時報資訊)