鈊象(3293)今天召開股東常會，董事長李柯柱表示，去年公司營收、每股盈餘都創下公司歷年新高，今年營收以及營運狀況，樂觀看待。總經理江順成指出，鈊象今年在開發、營運部分，至少增加100人以上，未來3到5年內，網路行動棋牌類以及老虎機仍有很大成長空間，鈊象持續成長沒有問題。

李柯柱在股東會上對股東表示，2019年鈊象整體成交量、曝光量都可以跟市場相比擬，營運表現方面，全年度營收來到52.9億元，毛利率從原來的88％提升到93％，每股盈餘28.08元，都寫下歷史新高，董事會決議拿出25元股息，將近90％以上配給股東。

而去年最主要的成長來自網路遊戲，全年網路遊戲比2018年成長101％，商用遊戲也有小幅成長，是毛利率提升的原因。今年鈊象前5月營收31.71億元，毛利率由從93％提高到96％，每股稅前盈餘已經來到22元，持續創下新的紀錄，全年樂觀看待。

江順成指出，3、4年以前，鈊象網路遊戲占營收比重35％，機台占比65％，過去幾年鈊象網路行動遊戲花了很大努力調整產品線，去年調整效益終於發揮出來，營收有很大的成長、獲利也倍增。今年在人力上面，開發、營運至少會增加100人以上，並不斷投入開發更多的遊戲、更多的平台。

未來3到5年，整個網路行動棋牌類以及老虎機仍有很大成長空間，因為這些領域國際前幾名廠商營收都在100到200億元，只要做好產品，未來幾年成長沒有問題。

而今年機台營收持續下滑，江順成解釋，上半年因疫情影響，前5月機台出貨僅有去年同期的50％，未來幾個月因為全球管制進行中，所以也不會太好，但疫情趨緩之後，遊戲機產品會有比較好的成長跟力道。

(時報資訊)