美股消息面：

1.國際能源署（IEA）預估明年原油需求將逐漸復甦，周二紐約7月期油收漲1.26美元或3.4%，為每桶38.38美元，盤中最高漲破39美元。倫敦布蘭特8月期油收漲1.24美元或3.1%，為每桶40.96美元。

2.美國5月零售銷售額創下歷來最大增幅，強化了美國經濟或許已經度過谷底的預期，周二美元走高，尾盤美元指數漲0.5%，報97.019。歐元兌美元跌0.5%，報1.1262美元。美元兌日圓大致持平，報107.29日圓。

3.美國5月零售數據報喜，以及聯準會擴大貨幣激勵與川普政府擬推出近1兆美元基建方案的消息，使避險需求大幅降溫，周二美國公債殖利率上揚，10年期指標公債殖利率上漲5個基點，報0.755%，惟仍低於6月5日觸及的11周高點（0.959%）。兩年期和10年期債息差擴大2個基點，至55個基點。

4.聯準會主席鮑爾對美國經濟前景看法保守，周二紐約8月期金收漲9.3美元或0.5%，為每盎斯1736.5美元，為3日來首度上漲。

5.全美住宅建商協會（NAHB）公布，美國6月房市指數為58，較5月的37大幅上揚，並超出市場預期的45。

6.美國5月零售銷售額月增17.7%，遠超出市場預估的月增8%，並創下1992年開始追蹤該數據以來最大增幅。排除汽車的零售銷售額月增12.4%，亦遠優於市場預估的月增5.5%。

7.美國石油協會（API）公布，上周（截至6月12日）美國原油與汽油庫存意外增加。上周美國原油庫存增加390萬桶，為5.432億桶，分析師預估為減少15.2萬桶。美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存減少330萬桶。上周美國煉廠煉油量減少3萬桶/日。上周汽油庫存增加430萬桶，分析師預估為減少1.7萬桶。餾分油庫存增加91.9萬桶，分析師預估為增加240萬桶。上周美國原油進口量減少2.8萬桶/日。

(時報資訊)