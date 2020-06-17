新冠肺炎疫情推升手機綁定支付比率攀升，為因應非現金支付趨勢，全家(5903)Fami錢包即日起再新增開通線上消費付款、信用卡儲值功能，全面強化全家自有支付使用情境。

在疫情影響下，民眾對於手機綁定支付的零接觸防疫作為大增，全家觀察上半年對比去年，民眾選擇使用非現金支付作為結帳工具的使用次數成長30%，即使目前疫情趨緩期，使用次數仍持續成長，顯見使用非現金支付已逐漸成為消費者習慣的生活行為之一。

資策會調查2019年民眾曾使用的前5名行動支付發現，全家自有支付工具My FamiPay名列第5，也是首度有通路自有品牌擠進前五大，全家便利商店E-Retail事業部部長王啟丞表示，全家積極發展非現金支付政策，現有28種非現金支付，提供消費者多元選擇，2018年創通路之先，推出自有支付My FamiPay，會員只要在APP中綁定信用卡即可進行線上線下支付，目前平均每月使用超過600萬次、平均支付金額高於現金支付客單價4倍，養成全家會員支付使用的習慣。

為解決民眾消費找零痛點，全家去年10月再推出Fami錢包，根據內部數據顯示，Fami錢包已成為全家非現金支付最常使用的前3名，平均儲值金額為50元以下、支付金額在百元以下，顯見民眾消費找零轉儲並作為小額支付的習慣養成。

針對不想綁卡的消費族群，再提升消費支付體驗，全家Fami錢包即日再新增Fami錢包線上消費付款、信用卡儲值功能，全面強化全家自有支付使用情境。

(時報資訊)