港府將在周五起放寬禁聚令的聚集人數，由8人改至50人，室內婚宴人數雖不再設限，但室外婚宴卻仍必須維持在50人以內。關於室外仍然維持限聚，香港食物及衞生局局長陳肇始17日早上在節目訪談中表示，港府並無政治考慮，解釋室內婚宴是在餐飲業務處所內進行，仍要遵守每社交距離相隔1.5米、除進食之外都要戴口罩，及進入是內之前必須測量體溫等措施，即使很多人同處室內，但不涉及聚集，從風險角度看，就沒太大問題，反而公眾場合無法監督民眾。

至於婚宴中「敬酒」·部分，條例則不無載明，但陳肇始認為參與者要留意太多互相交流仍存在風險。

她提到，香港疫情趨於穩定，市民需要回歸正常生活，因此在可控的風險之下逐步放寬各項防疫措施，但公眾地方仍須有一定程度防範。另外，食衛局也知道市民希望可以恢復運動，目前康文署對開放場館有考量，但強調運動場地如果是在公共場合也必須要遵守禁聚令，參與者或觀眾不能多於50人。

而近來有消息指大批民眾在沙灘聚集，對於有關單位「隻眼開隻眼閉」的傳言，陳肇始嚴肅地否認，並稱康文署已作出14.2萬多次巡查，1.5萬次勸喻，目前未有檢控，希望市民能夠自律。

粵港澳健康碼的進展部分，陳回應指目前技術上已準備就緒，但三地仍需商討，有最新消息就會公布。

(中時 )