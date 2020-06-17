時力立委王琬諭今日於立院黨團辦公室召開記者會表示，下會期將修法公開財產申報資訊，把地方民代的建商背景揭露，放上網供公開查詢。另爆料指出，新北市議會在2018年選後立刻調降囤房稅，有些支持的議員本身就在經營房地產，更有2人正面臨建商收賄官司。

王琬諭說，依照《公職人員財產申報法第6條》規定，正副總統、縣市長、立委以上公職，需財產申報並上網公布。而地方議員等民代的財產雖然也要申報，但卻不需要公開於網站上被民眾公開檢視。

今日出席記者會的公督盟副執行長田君陽表示， 全台22縣市政府預算合計每年約1兆，必須仰賴各地方議會把關，但卻有部分縣市議員仍掌握配合款或建議款，有賴陽光揭露才能避免重重黑幕。

田君陽指出，長期以來，《公職人員財產申報法》照不進地方議會，無怪乎天下雜誌揭露地方議長「超過6成曾捲入或遭起訴刑事案」。

田君陽表示，民眾若想查閱，不但需要千里迢迢親自到監察院一趟，限看30分鐘且不得燒錄、錄影及複印。申報資料形同當兵床頭毛巾一般「檢查用」，維持形式上合法，從2014年至2019年間查閱人次僅549次，每年僅百人。

公民團體「台南新芽」理事嚴婉玲指出，過去整理了市議員的問政紀錄，並在粉專上公開多段議員的荒謬問政影片，讓市民不至於投完票之後就不知道自己選出的民意代表到底表現如何。但受制於議員財產申報不須上網公開，難以取得相關資料，而少了一項監督的強力工具。

王琬諭說，前國發會主委陳美伶曾承諾2020年底提出開放資料專法，但現在已換人了，此專法是否仍會依時程推動？過去民眾要查閱資料，總被監察院拿奇怪的理由拒絕及推三阻四，王婉諭認為，必須有更完整的法律規定，來保障公民知的權利。也將在下會期開議後送案修法。

(中時 )