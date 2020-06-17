NBA聯盟公布復賽單日行程，主客場球隊的吃飯與訓練都錯開來，也沒有賽前採訪，球員家人的住宿費用則由球員自行負擔。

主場球隊早上8點半至9點半早餐，10點至11點練習，11點半至下午1點半午餐，1點半至4點半休息。客隊8點半至10點半早餐，11點至12點練習，12點半至下午2點半午餐，2點半至4點半休息。

兩支球隊在傍晚5點抵達比賽場地，7點正式比賽，9點50賽後媒體採訪，10點40分回到九點休息用餐。

每支參加復賽的球隊最多35人，球員最多17人，每個球員可以多帶1人(訓練師、防護員或是保鑣)，球員的家人在抵達之後必須自行隔離4天，離開復賽場地之後就不能再回來，經紀人也不能進入復賽場地，除非是球員的家庭成員。

至於球隊入住的飯店則是依例行賽戰績前8球隊公鹿、湖人、暴龍、快艇、塞爾提克、金塊、爵士與熱火住在Grand Destino酒店；排名9-16球隊雷霆、76人、溜馬、獨行俠、籃網、灰熊、魔術和火箭住在Grand Floridian酒店；排名17-22球隊拓荒者、國王、鵜鶘、馬刺、太陽以及巫師住在Yacht Club酒店。

(中時 )