新冠肺炎疫情趨緩，為免黑道分子趁機「解封」犯罪，台北市警中山分局昨晚兵分21路大掃黑，逮捕近來頻頻滋事的竹聯幫明仁會16名幫眾，其中明仁會吳姓台北總會長被提報治平對象檢肅，今早16人被依組織分子等罪嫌移送北檢偵辦。初步了解，明仁會為了酒店經紀公司的利益，多次向許多幫派挑釁滋事，被列為掃黑對象。

警方調查，28歲吳姓台北總會長旗下還有3個地區行動組，去年2月因與其他幫派有糾紛，率幫眾20餘名在中山區永盛公園持利器砍傷被害人，並強押被害人上車後棄置新北市汐止山區。

去年9月，明仁會見某企業主事業有成，吳指揮率幫眾20餘名至被害人位於內湖區大樓內搗毀被害人辦公室物品，要求支付新臺幣4000萬元債務，並持利器將被害人押至新北市新莊區拘禁。

去年12月，明仁會因不滿他經紀公司員工跳槽至組織的經紀公司後，遭原公司員工說嘴、辱罵，率幫眾20餘名至被害人位於中山區大樓內毆打被害人，搜刮辦公室內現金及搗毀辦公室物品後離去遭中山分局快打警力壓制，帶回偵辦。

警方表示，全案訊後依違反組織犯罪防制條例、刑法強盜、恐嚇取財、妨害自由、毒品危害防制條例等罪嫌移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。

警方指出，警察「打擊犯罪、掃蕩黑幫、查緝毒品」之決心，絕不鬆懈，尤其掃蕩幫派聚眾滋事危害社會治安，更是當前治安任務之重點目標，臺北市政府警察局重申將持續針對轄內各不法組織及犯罪集團，實施高強度之威力掃蕩行動，讓黑幫及毒品犯罪無所遁形。

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(中時 )