世界衛生組織宣布台灣成為口蹄疫不施打疫苗非疫區，台灣口蹄疫奮戰24年，終於從口蹄疫區除名，台南市長黃偉哲今天上午表示，口蹄疫除名是全民已經盼了24年的願望，今年終於美夢成真，而口蹄疫除名有兩個好處，一是讓台灣洗刷汙名，但最重要且實際的經濟好處，豬肉終於能外銷，外銷打開後則可能會碰到豬價上漲。

黃偉哲今天被問到口蹄疫除名，他說，豬價上漲，投入養豬事業的人就變多，未來很多業者銷售到國外賺得比較多，國內豬價勢必也會跟著上漲，這對消費者是不利的。

他強調，在這種狀況下，要預先做準備，對於將來養豬業的環境衛生規範要能夠做好，不然，外銷的豬價比較好了，很多養豬業者就會把豬肉銷到國外，銷到國外的話賺得錢更多，然後，國內豬價又要跟著上漲，這對消費者是不利的。而且，有新的人投入養豬，造成環境更大的衝擊，他覺得，環保單位、畜牧單位、農委會這部分要好好管控，地方政府也會對畜牧事業廢棄物，尤其是養豬做好管理。

(中時 )