夏天吃西瓜超消暑，但如何保存需注意，有位大陸婦女將沒吃完的西瓜放冰箱保存，隔了2天後又拿出來吃，竟嚴重細菌感染，出現休克症狀。專家指出，冰箱溫度太高或不夠衛生都可能讓細菌滋生，建議切好的水果最好在第2天就吃完。

根據《搜狐新聞》報導，有位50多歲的婦人買西瓜回家，剖開吃了一半後，將剩下的放冰箱保存，隔了2天又拿出來吃，結果竟出現發燒、畏寒的症狀，隔天起床狀況加劇，開始雙腿無力、兩眼昏花，連身體也不自覺發抖，才緊急送醫治療。

經醫師檢查後發現，該患者的體內感染指標飆高，是嚴重的細菌感染，且細菌從腸道進入血液，引發了膿毒血症，出現感染性休克症狀，所幸透過及時治療後，該患者的狀況已穩定下來。

對此，中國農業大學食品科學與營養工程學院的副教授范志紅指出，冰箱儲存多種蔬果，民眾常用的保鮮膜包住，其實就是為了避免與其他食材交叉感染，但導致細菌滋生的原因，也可能是冰箱溫度太高、不夠衛生或是清理的不夠乾淨。

而馬偕醫院營養師趙強指出，一般家庭的冰箱衛生條件不一，建議切開的水果裝密封容器冷藏後，最好在第2天就要將切好的水果吃完。另外，把水果拿出來退冰也不宜超過2小時，因為暴露在室溫中，很容易滋生細菌。

趙強也建議，蔬果和熟食最好放在冰箱的中上層，而生鮮類食品與需解凍的食材放冰箱底層，如此可避免生鮮、需解凍食品的汁液滴下來，汙染到其他食物。

(中時電子報)