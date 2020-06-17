熱島效應讓城市的夏天像個悶燒鍋，成大建築系特聘教授林子平的團隊，在台北、新北、台中、台南及高雄街道中設置了密集的溫濕度感測器，繪製出高解析度的都市氣候地圖，並指出都市高溫熱點，已納入中央及地方都市發展及建築管理相關法令政策。

政府設置的標準氣象站雖精確可靠，但多位於郊區或空曠地點，無法反應都市密集發展下的高溫特徵。在科技部支持下，林子平的團隊在台北等5個城市，均建立一個高密度的溫濕度量測網，將儀器架設於街道之中，以呈現都市覆蓋及人工發熱特徵。

林子平的團隊建立「都市環境氣候地圖」，它是一個涵蓋整合氣候因素、土地利用、建築景觀的重要資訊，並以色塊及說明標示於地圖之中，呈現都市的氣候現象及現存問題。這些圖資包含了熱壓力地圖、通風路徑地圖、建築耗能圖，提供分區規畫設計的具體建議。

林子平舉例，台南、高雄是沿海城市，白天高溫發生在內陸，夜晚高溫則在沿海；台北是個盆地，白天蘆洲、三重等地溫度高，夜間整個台北盆地都是高溫區。他們可以告訴地方政府，那個地方比較熱，並提出溫度和土地利用之間的關係，以做為建築和綠地規畫時的參考。

林子平表示，位於高溫市中心的一戶住宅，每年會比低溫郊區一戶多出6400元的電費，因此都市熱島攸關荷包。都市熱島的研究不應只有分析成因及指認熱點，重要的是如何讓都市退燒，因此他提出「降溫、通風、遮蔭」的三個概念，關鍵作法是「多綠少空調、讓路給風走、遮蔭供人行」。

林子平與中央及地方政府密切合作，將這些高溫地圖及退燒守法轉化為可管制、易操作的政策法令。舉例來說，過去已協助台中市都發局建立了全國首創的「基地通風率」，來量化評估建築基地通風設計，讓被高樓占領的都市，留下給風走的廊道，並已納入「台中市都市更新建築容積獎勵辦法」，鼓勵業者為城市降溫。

(中時 )