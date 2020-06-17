黃心穎轉發心靈雞湯。（圖／翻攝自jacquelinebwong IG）

52歲許志安和鄭秀文結婚7年，被譽為「香港最後一個童話」，去年卻爆出童話夢碎，許志安和港姐出身的31歲女星黃心穎在計程車上熱吻，如今1年過去，許志安近日戴著婚戒復出，強調和黃心穎早就全面斷聯。對此，黃心穎雖沒說什麼，深夜卻轉發感慨文，文中寫道以為患難見真情，有些人卻沒勇氣和擔當陪伴走低谷，結果大失所望。

許志安去年爆出「安心偷食」事件，之後他針對出軌行為開記者會，聲淚俱下表示：「我是個壞掉的人」、「是個沒靈魂的人」、「我覺得自己好錯、好討厭、好丟臉、好噁心、好陌生」，也宣布暫別演藝圈，最近他復出試水溫，被問和人也在香港的黃心穎是否私下有聯繫？許志安直言沒有，也說：「過去了就過去了」。

對此，黃心穎深夜轉發作家李專的心靈雞湯，上面寫著遇到苦難才能認清身邊人，有的人真的很疼愛你，就算三更半夜也會陪伴你，「有的人你以為患難中會見到真情，但其實人家只有能力陪你走高山，卻沒有勇氣和擔當陪你走低谷，最後令你大失所望」，疑對這一年來的風波發表心聲，引來諸多聯想。

(中時電子報)