香港恐怖電影《人肉叉燒包》令人難以忘懷，沒想到殘忍情節竟真實上演，那就是在香港發生的燒臘店美艷闆娘炸屍案。資深媒體人丁學偉在節目上講述這樁分屍刑案，分店負責人錢女與本店老闆偷情被老闆娘發現，不滿遭驅趕，反殺正宮，還將她的屍體做成叉燒、脆皮豬，賣給不知情的客人食用。

資深媒體人丁學偉在《震震有詞》節目中，講述駭人聽聞的香港「大埔寶湖花園炸屍案」，33歲死者鍾女跟老公在香港大埔寶湖經營燒臘店，在當地越做越有名，開了多家分店後，聘請錢女來管理分店，也將財務交給錢女管理，沒想到錢女跟丈夫發展出婚外情，偷情地點就選在燒臘店內。

這段婚外情發展3年後，終於被正宮鍾女發現，一氣之下解雇錢女並收回金錢管理權，沒想到錢女非但不覺得汗顏，還懷恨在心，在要求復職、金援不成後發生衝突，錢女痛下殺手勒斃老闆娘，之後運用燒肉技巧處理屍體，過程讓人嚇破膽。

錢女為避免屍體流出太多血液，在浴缸內鋪好棉被再搬入鍾女屍身，上面則放滿冥紙，之後點火焚屍，待燒焦後，她分屍並分次將屍塊帶回燒臘店，淋熱油炸屍並塗醬進爐烘培，甚至將正宮的頭顱泡入製作脆皮豬的油桶裡，這些「精心製作」的肉塊還賣給了客人品嘗，案件曝光後，客人傻眼自己不知情之下吃了人肉，現場員警也在心中留下陰霾「再也不敢吃燒臘」，然使出殘忍手段的錢女，最終只判了5年，讓家屬不能接受，但上訴多次未能翻案。

(中時電子報)