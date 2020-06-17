今天中華職棒新莊、台南兩地開打，樂天桃猿、中信兄弟分頭出擊，搶攻排名首位。在新莊的金控大戰，中信兄弟、富邦悍將進行二連戰第二場，先發投手是黃恩賜vs.伍鐸。上周兩人同場較勁，伍鐸先發6.1局失3分，黃恩賜6局失3分，都是優質先發，不過皆與勝負無關。

伍鐸戰績2勝3敗、自責分率6.59，去年投得很掙扎，本季也尚未找回2015-18年連續4個球季的壓制力，更曾兩度投不滿3局就掉5分。不過6月分兩場先發漸有起色，分別面對樂天桃猿與中信兄弟，分別繳出5.1局失3分、6.1局失3分的內容，也投出本季第2場優質先發。

伍鐸今年與老東家中信兄弟對決3場，戰績1勝1敗、自責分率4.42在他的所有對戰組合中最佳，18.1局被擊出23支安打，包含5發全壘打，其中詹子賢兩轟，張志豪、周思齊、許基宏各1轟，僅投出3保送，送出16張老K。伍鐸近兩年被全壘打頻率比較高，上個球季113.1局被擊出22支、今年41局被擊出12支，要設法降低。

黃恩賜已成為中信兄弟固定先發輪值的一員，開季以來表現穩定，7場登板投出4次優質先發，戰績3勝0敗、自責分率4.35，不僅曾飆156公里火球，控球穩定度也大幅提升。目前41.1局僅投出7次四壞球、2次觸身球保送，三振也有37次。

黃恩賜本季初登板就是對戰富邦悍將，投6局失4分（3分責失）與勝負無關。第2度交手更上一層樓，繳出7局、失3分好投並奪下勝投，獲選單場最有價值球員；再次對戰投6局、失3分無關勝負。

總計3場與富邦的對戰都是優質先發，拿下1勝，19局被擊出20支安打，包含兩發全壘打，林哲瑄、戴培峰各1轟。另投出4次保送、18次奪三振，自責分率4.26。

(中時 )