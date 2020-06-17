《劍靈 Blade & Soul》於今（17）日改版，推出全新主線史詩11幕「被黑暗吞噬的樂園」，全新6人英雄級副本、氣功士職業覺醒以及各項精彩活動。

．全新改版內容

睽違已久的故事，第11幕「被黑暗吞噬的樂園」正式展開，曾經傷害了許多無辜性命的秦熙妍，為了洗淨過去的罪過，現在要糾正事實。再度開啟的仙界之門究竟會出現怎樣的故事？等待大俠們前往探索！

主線第11幕「被黑暗吞噬的樂園」正式展開(圖/吉恩立NC Taiwan提供)

．氣功士新覺醒「陰陽」，透過陰的集中力與陽的擴散力操控「雷電」，可按照不同的戰鬥狀態，任意選擇「雷電」的陰陽氣息。「陰陽」會隨著累積已滿的雷玉狀態，使用特殊武功「雷神化」，成為浮游狀態體驗迅速的戰鬥快感。

同步開放的還有嶄新的6人英雄級副本「仙桃園」，這是一個各處長滿美麗又可口的花果，酒如濤濤江水、連綿不絕的傳說之地。擊敗BOSS「祭天」有機會獲得祭天耳環、大帝、大聖、祭天的大精氣等道具。

．各項精彩活動

為慶賀改版官方也推出一系列活動：

【夏日的靈芝派對】活動期間(6/17~7/15)，玩家可透過遊戲在線累積時間、活動副本每日任務、指定副本每日任務、每日挑戰、每週挑戰等方式，蒐集【菇菇碎片】，最後在飛龍工商兌換全新服裝、泳裝等各種活動獎勵。

【暑月夏至簽到簿】活動期間(6/1~6/30)每日登入遊戲中，系統將會自動進行簽到，簽到當日完成後該欄位會顯示為打勾的狀態即表示完成，所有玩家每日最多可以簽到１次。完成簽到後，可在商品盒中確認並領取當日的獎勵。

更多改版細節與活動詳情請上劍靈官方網站查詢。

(科技)