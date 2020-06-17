根據大陸國務院微信客戶端消息，北京在16日有5個地區升級為中風險，分別為東城區永定門外街道、豐台區豐台街道、豐台區南苑鄉、大興區魏善莊鎮以及門頭溝區永定鎮。

截至目前，北京已有1個高風險地區，也就是豐台花鄉地區，也是大陸唯一將疫情等級訂定在高風險的地區。 另外27個中風險地區，包含西城區、東城區、海淀區、朝陽區、丰台區、大興區、房山區、石景山區和門頭溝區。

目前最多「中風險」地區的地方，大多集中在豐台區，一共有9個，分別為豐台街道、南苑鄉、西羅園街道、新村街道、太平橋街道、盧溝橋街道、南苑街道、盧溝橋鄉、大紅門街道。

而大興區的「中風險」地區也有8個，分別為魏善莊鎮、龐各莊鎮、林校路街道、高米店街道、天宮院街道、西紅門地區、黃村鎮、觀音寺街道

西城區有月壇街道、金融街街道；海淀區有永定路街道、青龍橋街道；朝陽區有十八里店；東城區有天壇街道、永外街道；石景山區有八寶山街道；房山區長陽鎮；門頭溝區永定鎮。

據昨晚北京市衛健偉報告，15日0時至24時，北京報告確診病例新增27例，疑似病例2例，無症狀感染者3例。自6月11日新發地批發市場發生疫情以來，累計本地報告新增確診新冠肺炎病例106例。

市委宣傳部副部長、市政府新聞發言人徐和建強調，當前堅決做好疫情防控工作是最重要最緊迫的任務。

(中時 )