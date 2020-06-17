陸印軍人15日在邊界加勒萬河谷地區爆發嚴重肢體衝突造成傷亡，印媒統計，這是1975年以來第一次有軍人在兩國邊境摩擦中死亡。陸媒環球網16日深夜刊出《環球時報》社評歸責於印度的兩個誤判，一是認為中國大陸受到美國不斷加大的戰略壓力，不願意與印度交惡。二是印度民間一些人誤認為印度的軍力比大陸強。

社評稱，近來印度在邊境大興基礎設施建設，不顧兩國邊界問題認識上的分歧，強行把道路等部分設施建到實控線陸方一側，大陸軍人出面制止，才導致兩軍一再發生肢體衝突。印方傲慢自大、有恃無恐是兩國邊境地區持續緊張的主要原因。

社評分析，近年來新德里在陸印邊界問題上奉行越來越強硬的路線，很大原因是出於兩個誤判。一是他們認為大陸受到美國不斷加大的戰略壓力，不願意與印度交惡，因而缺少在邊界問題上回擊印方挑釁的意志。二是印度民間一些人誤認為印度的軍力比大陸強，這種對兩國力量的嚴重誤讀，影響了印度輿論的清醒，也給印度對陸政策增加壓力。

美國用推行印太戰略拉攏印度，助長了一些印度菁英的上述誤判。2017年印軍悍然越線開入洞朗地區，公然挑戰中國大陸領土主權，就是這種傲慢自大導致的瘋狂。印度這幾年在陸印邊境地區採取明顯的「進取姿態」，在印度輿論中引起歡呼，不能不說，印度菁英們當前的對陸心理很不健康，也很危險。

社評認為，大陸的確不想與印度衝突，希望和平處理兩國邊界糾紛，但這是大陸的善意，而非軟弱。大陸怎麼可能用犧牲本國的主權來換苟安，屈服於新德里的威脅呢？

社評提醒，陸印都是大國，兩國邊境地區是否和平穩定對兩國都是大事，對地區局勢也大如天。新德里要很清楚一點，美國能夠向陸印關係方向投入的資源是很有限的，它絕不會出錢出力來幫助實現印度的利益，它能夠做的只是伸過來一個槓桿，尋找一個支點撬動印度同大陸交惡，讓印度為華府的利益賣命服務。

社評強調，陸印的實力差距是明擺著的，大陸不想把陸印邊界問題變成一場實力對抗，這是陸方很真實的善意和克制。但是陸方針對邊境地區形勢充滿自信，不想也不製造衝突，但不懼怕衝突，這樣的邊境地區政策既有道義的支援，也有實力的支撐，絕不會拿底線與任何力量做交易。

這次加勒萬河谷地區的兩軍肢體衝突導致了雙方軍人的死亡，說明陸印邊境的局勢在反覆摩擦的積累中有了失控的嚴重苗頭。大陸注意到，兩軍高層在事件發生後的表態都比較克制，這似乎是雙方都希望和平處理這次衝突，不讓其進一步升級的信號。

尤其是陸方沒有公布陸方軍人傷亡情況，這像是要避免兩國輿論進行傷亡比較，導致進一步的情緒對峙。

(中時 )