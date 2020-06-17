吳姍儒（Sandy）繼承父親吳宗憲衣缽，擁亮麗外型、清晰口條，她進軍演藝圈短短7年，就拿下2座金鐘獎，實力和演藝成績有目共睹，爸爸吳宗憲每回談到Sandy，都充滿父愛，而憲哥今（17日）早則發長文，肯定女兒的演藝成績「終究妳才是主角」，並感性說：「雖然我盡力了，但是還是沒有做得很好」。

吳宗憲想起他當爸爸的日子，感嘆自己做得不夠好，他想起當年吳姍儒到西雅圖念書時，父女通完越洋電話後，吳宗憲忍不住爆哭，他也在文中吐對Sandy的期待：「我很希望你的生命就是平平淡淡健健康康，就是一個平凡的可愛的小女孩」。

接著吳宗憲話鋒一轉，提到他想當平凡普通的父親「我也很想讓你知道：爸爸已經氣力放盡，想方設法要離開演藝圈」，並感嘆：「養家活口終究不容易，我幾乎是在淚水模糊視線的狀態下繼續做下去了」。

吳宗憲在2016年牽著Sandy登上金鐘紅毯時，他雖然替女兒感到驕傲，但也擔心吳姍儒因闖入演藝圈而受傷，隨著吳姍儒奪下2座金鐘獎，也讓吳宗憲感性說，DNA改不了，虧女兒在他面前囂張了。

最後，吳宗憲感性嘆他已經58歲了「木須龍再厲害也贏不了花木蘭，終究妳才是主角⋯」，喊話要Sandy包涵他「雖然我盡力了，但是還是沒有做得很好⋯寶貝女鵝，88很愛妳！」

(中時電子報)