最新數據顯示美國原油與汽油庫存意外增加，以及對美中兩國爆發第二波新冠肺炎疫情的擔憂揮之不去，周三油價走跌，回吐周二逾3%的部分漲幅。

目前美國7月期油價格下挫2.16%，報每桶37.79美元。布蘭特8月期油價格跌1.66%，報每桶40.28美元。

在全球新冠肺炎病例突破800萬人之際，美國與中國在重啟經濟後出現疫情急速反彈的現象，引發經濟可能再度陷入封鎖的擔憂。目前美國累計確診病例已超過220萬人，而近來爆發群聚感染的北京已經升高防疫等級，相關措施包括取消上千架次航班、封鎖多條高速公路、限制人員離京，以及學校停課等。

美國石油協會（API）公布，上周（截至6月12日）美國原油庫存增加390萬桶，為5.432億桶，分析師預估為減少15.2萬桶。汽油庫存增加430萬桶，分析師預估為減少1.7萬桶。餾分油庫存增加91.9萬桶，少於分析師預估的增加240萬桶。美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存減少330萬桶。

(時報資訊)