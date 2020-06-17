亞太電(3682)今(17)日舉辦股東會，由董事長呂芳銘主持，面對第三季台灣即將步入5G世代，呂芳銘強調，共頻共網共建是未來5G的重要趨勢，亞太電目前3.5Ghz已經有策略合作夥伴，大家都等7月1日談合作，亞太電也喊出，「開台不比同業慢超過一個月」。

亞太電是台灣首度5G競標中，五家電信業者中唯一沒有拿下5G熱門頻段3.5GHz的競標者，當時考量就是因為標金太高，亞太電在5G拿下的是在28GHz頻段拿下400MHz頻寬，至於3.5GHz亞太電會選擇和競業合作。

呂芳銘表示，亞太電在5G的28GHz頻段拿下400MHz頻寬，根據7月1日新生效的電信管理法，可以共頻共網共建，但其實電信業的合作不僅是台灣的趨勢，以大陸市場來說，大陸三家電信加上最近開放的一家廣電可以營運，雖然四家業者，但整體也只有兩個網絡，即中國電信+中國聯通、中國移動+廣電，一套網路資本支出都是非常大，未來亞太電在政策、營運以及環境面都會運用新電信法，也會跟同業目前在進行協商，因為新的電信法7月1日才生效，所以合作7月1日才會申請。

呂芳銘進一步說，現在送的事業計畫書是以目前擁有的頻譜為主，針對與其他電信業者的策略夥伴合作，主管機關希望新的電信法7月1日才生效一切就緒後，再進行作業。

總經理黃南仁表示，對於共網共頻共建亞太電已經做好長線的布局，亞太電400MHz瞄準企業客戶，目前3.5Ghz有策略合作夥伴，大家都等7月1日談合作，會在主管機關通過情況下，希望能合乎法規方式，服務亞太用戶、或原來非亞太用戶5G，他更強調，「開台不比同業慢超過一個月」。

此外，市場也相當關注，亞太電的合作夥伴是否是台灣大(3045)？對此，黃南仁回應，僅表示目前還沒做最後確認。

(時報資訊)