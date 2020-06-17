華邦電(2344)宣佈，推出擁有新功能的QspiNAND Flash，是專為高通9205 LTE數據機而設計的。

華邦電推出業界首創的1.8V 512Mb(64MB) QspiNAND Flash，為新型行動網路NB-IoT模組的設計人員提供正確的儲存容量。

華邦電美國分公司快閃記憶體事業群行銷部門總監Syed S.Hussain表示，華邦電本次設計出QspiNAND Flash KGD解決方案，並獲得高通採用在高通9205 LTE主控芯片中，華邦電會持續與高通密切合作開發記憶體元件，打造適合IoT應用的次世代LTE數據機解決方案。

華邦電立足於傳統QSPI-NOR Flash，並進軍QSPI-NAND Flash領域，客戶可根據自身需求，自由選擇編碼儲存元件，以最低成本擴充規模。使用相同的6針腳訊號及QSPI指令集提供SLC NAND Flash的大容量，並採用104MHz讀取速度的全新的Continuous Read功能，效能毫不減損。

W25N QspiNAND Flash系列裝置採用節省空間的8針腳封裝，以往的SLC NAND Flash無法做到這一點，W25N512GW為512Mb記憶體，陣列分為32,768個可編程頁面，每頁面為2112位元組。W25N512GW提供全新的Continuous Read模式，可利用單一讀取指令高效存取整個記憶體陣列，是編碼映射應用的理想選擇。

為滿足全球對大容量解決方案持續成長的需求，華邦電QspiNAND Flash在台中的12吋晶圓廠進行製造，華邦電正在擴展產能，以因應及確保支援汽車與IoT產業因全新業務帶來的預期成長。

華邦快閃記憶體技術總監J.W.Park表示，SpiFlash系列在加入QspiNAND Flash產品線後，有利於現有的QSPI-NOR Flash及 Parallel NAND Flash轉換為QspiNAND Flash，另外，華邦與客戶工程團隊合作開發這款全新的512Mb QspiNAND Flash，在符合成本效益的設計原則下，同樣提供優異的效能。

(時報資訊)