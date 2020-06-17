嘉裕(1417)今股東會通過配息0.5元，全面改選董事，嘉裕去年合併營收14.06億元，營業淨損2.77億元，業外收益6.25億元（售地收入），稅後淨利3.17億元，每股淨利1.18元。

今天股東會全面改選董事，嘉裕董事長戚維功、總經理賴宗仁，均未獲提名，改提名嚴陳莉蓮、陳伯鏞（均為台元紡織代表人），並順利當選。嘉裕預計在股東會後的董事會，推選嚴陳莉蓮、陳伯鏞成為新任董事長與副董事長，帶領嘉裕推動後續的改革。

嘉裕在去年推動兩階段減資，先減資10.9億元打銷過去累虧，再現金減資8.09億元，退回股東每股現金2.9877元，減資後股本降至18.99億元，每股淨值也回升至15.17元。

延續去年公司順利出售投資性不動產，公司表示，今年嘉裕仍將秉持活化資產理念策略，創造資產優勢、提升增值潛力，創造股東最大價值。

嘉裕今年新當選的4名董事和3名獨董名單，董事嚴陳莉蓮、陳伯鏞、文驥、楊詠薇，獨董郭榮芳、葉德昌、張鴻文等。

今年營運策略，嘉裕也特別強調電商的品牌行銷，今年因應消費者需求轉變，零售商興起客製化、個性化銷售的趨勢，並輔以網路社群影響消費模式，提供不同消費客群更多選擇，在此環境下，數位科技應用漸趨重要，利用數位科技提供消費者創新的服務與體驗式的行銷，透過與消費者故事化體驗互動，建立情感與記憶的連結，以提高競爭優勢。

電商營運將整合線上平台及線下實體消費動態、優化搜尋引擎提高關鍵字網頁排名、流量，增加曝光度並擴大召募會員、強化設計師的故事行銷，增加設計師原創手稿及創作理念，取得消費者認同，並輔以素人及網紅口碑及穿搭動態素材、IG牆、直播，引爆話題，且搭配其他電商平台銷售以提升會員黏著度及提升訂單轉換率。

(時報資訊)