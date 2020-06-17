國產(2504)今日舉行股東會通過每股配息0.3元，董事長徐蘭英說，108年全台建物買賣移轉棟數突破30萬棟，年增8%，創下近年來的新高紀錄，顯示房市從谷底盤整後，邁向穩定復甦的成長期。儘管美中雙方簽署第一階段貿易協議，有助於緩解市場觀望氣氛，但是其後續發展，加上今年受新型冠狀肺炎疫情影響，仍將成為影響今年全球經濟的重要不確定因素。

面對房市回溫、國際經濟體變動，以及今年新冠肺炎疫情的挑戰，徐蘭英指出，將積極爭取台商回流建廠的剛性需求商機、與持續大幅擴張的公共建設市場業務需求；對於企業管理方面，持續活化內部組織、客戶服務科技化、產品研發的進程、深化國產安心建材履歷等。

徐蘭英表示，108年國內的房產表現，受到美中貿易紛爭未見停歇、地緣政治風險升溫、以及新興市場經濟表現不振影響，全球經濟成長動力弱化，反觀國內受惠上述貿易戰帶來的轉單效應，促使台商紛紛回流建廠，就業環境更加穩定外，更帶動營建市場的正向發展；加上，數千億規模前瞻建設進入執行高峰、還有年底交屋潮挹注及自住需求持續浮現，帶動房市交易量有顯著的上升。

國產建材實業108年合併營業收入為190億506萬元，年增幅為1.93%，稅後淨利為新台幣11億165萬元，每股盈餘為新台幣0.8元。

(時報資訊)