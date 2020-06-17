風扇及散熱廠-建準(2421)受惠於5G基地台網通設備、伺服器、車用ADAS系統及通訊模組等新產品出貨逐步放量，為下半年營運帶來支撐，建準預估，今年第3季業績可望優於去年同期，儘管有新冠肺炎疫情干擾，今年業績會比去年好，再創歷年新高。

建準今天舉行股東會，公司近幾年朝伺服器、家電、工控、5G基地台網通設備、醫療及汽車領域佈局，其中網通設備、伺服器及車用產品都已見到布局成效，讓公司108年業績未受到中美貿易戰太多影響，汽車應用產業成長40%以上、伺服器及通信應用產業成長將近10%及NB產業應用小幅成長。

儘管第1季有新冠肺炎疫情，產品組合優化，反應在建準財報上，今年第1季合併毛利率拉升至21.39%，年增2.03個百分點，單季稅後盈餘為9670萬元，年成長97.23%，每股盈餘為0.39元，由於商務NB及伺服器訂單強勁，建準業績自4月展現強勁成長力道，前5月合併營收47.6億元，年成長12.86%。

就產品別來看，第1季伺服器及網通產品佔比拉升至29%，IT約佔38%，工業設備佔11%，汽車及家電各佔7%，通路約佔7%。

在車用產品部分，各國加速5G基礎建設，車用通訊模網從4G升級到5G，由於傳輸速度快，且資料量大，散熱系統也跟著升級，從散熱鰭片改為風扇，建準新產品已於去年通過歐洲車用Tier 1廠認證，預計今年下半年開始出貨歐洲車廠，成為推升公司業績成長新動能。

建準表示，公司產品著重伺服器、5G通信及基地台相關、汽車及空氣清淨等，積極部署如：印度、東南亞地區的市場開發，歐美市場也將利用產品優勢積極搶佔市場率，由於下半年車用及伺服器均有新客戶訂單開始出貨，降低NB需求減弱影響，預估第3季業績可望優於去年同期，樂觀看待今年業績，今年業績將優於去年，有機會再創歷年新高。

建準108年稅後盈餘為6.8億元，年成長12.4%，每股盈餘為2.71元，今天股東會通過每股配息2元。

(時報資訊)